Развивать Сибирь будет специальное агентство

Руководивший работой исполкома ассоциации больше двух десятков лет Владимир Иванков покинул свой пост, и вскоре стало известно, что заменит его Андрей Жуков, который ранее занимал должности советника руководителя Федерального дорожного агентства и заместителя министра РФ по делам Крыма.

Сегодня, 12 января, Андрей Жуков, который уже приступил к исполнению обязанностей в МАСС, встретился с журналистами, чтобы рассказать о планах реформирования межрегиональной ассоциации и возможном создании на ее базе Агентства развития Сибири.

Впервые идея создать Агентство развития Сибири была озвучена в сентябре 2016 года полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло. Вскоре она стала обретать конкретные очертания. Тем не менее сегодня говорить о том, что агентство точно будет создано, пока еще нельзя.

Андрей Жуков сообщил, что решение по данному вопросу будет принято в течение первого полугодия. Дело в том, что проведенный анализ показал, что решать поставленные полпредом задачи позволяет и нынешний устав МАСС, хотя идея создания агентства имеет также немало плюсов.

Как отметил Жуков, предложения рабочей группы были представлены губернаторам: «Отторжения никакого мы не видим». Перемены неизбежны, осталось определиться с формой: будет ли это агентство либо исполком с расширенными функциями.

Новая структура сосредоточится на работе с инвестиционными проектами, которые будут носить межрегиональный характер. Иными словами, речь идет об объединении усилий сразу нескольких сибирских регионов. В качестве примера был упомянут Байкальский кластер. Мешать губернаторам никто не собирается («Мы не лезем в работу губернаторских команд»), а вот помочь всегда готовы.

Очень важным направлением работы Андрей Жуков назвал работу по вхождению сибирских регионов в федеральные программы. В 2017 году портфель региональных и межрегиональных проектов ждет инвентаризация, а сотрудников МАСС — обучение современным технологиям работы.

Кроме того, запланированы командировки в регионы, где состоятся не только встречи с первыми лицами и членами их команд, но и с представителями бизнес-сообщества. Новый руководитель исполкома МАСС подтвердил, что министерство экономического развития отметило снижение в СФО показателей по привлечению инвестиций. Отсюда и задача формулируется соответствующим образом: «Нам нужно общими усилиями создать привлекательный инвестклимат».

О результатах своей работы Андрей Жуков пообещал регулярно информировать СМИ.