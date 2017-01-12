Горсовет Алушты принял отставку главы администрации Сотова

По данным пресс-службы, в четверг на заседании решением депутатского корпуса объявлен конкурс на замещение должности главы Алушты. А до тех пор обязанности будет исполнять заместитель главы горадминистрации Алексей Боярчук.

«Объявлен конкурс. До назначения обязанности главы администрации будет исполнять Алексей Валерьевич Боярчук», — сообщили в Алуштинском горсовете.

Игорь Сотов приступил к выполнению обязанностей главы администрации Алушты 1 декабря 2014 года. Однако по итогам оценки деятельности органов власти Правительство Крыма приняло решение о смене руководителя — в конце декабря 2016 года глава Республики Сергей Аксенов сообщил об отстранении Сотова от должности. При этом Аксенов подчеркнул, что никаких вопросов к нему с точки зрения нарушения законодательства на данный момент у него нет, и он останется работать во власти, однако на другом посту.