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14:09 (мск), источник: Tengrinews

Политологи прокомментировали распоряжение Назарбаева о перераспределении полномочий

Политологи высказались о распоряжении президента РК Нурсултана Назарбаева о создании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как отметил политолог и директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, разговоры о подобных реформах идут уже не один год.

«Да, последние несколько лет, особенно с 2014 года, глава государства и спикер Сената Касым-Жомарт Токаев не раз заявляли о том, что в Казахстане в будущем возможно создание президентско-парламентской республики. Тогда же и делали заявление о том, что, скорее всего, будет перераспределение полномочий. (…) Но не было конкретики — какие именно полномочия будут перераспределяться, кто их получит».

Политолог отмечает, что необходимость перераспределения власти в Казахстане возникла давно. По его словам, нужно осуществить изменения с целью усиления функций и полномочий судебной и законодательной ветвей власти.

«Лично для меня было бы более интересно, если бы эти конституционные изменения касались передачи части президентских полномочий другим ветвям власти. Для чего? Для того, чтобы создать ту самую президентско-парламентскую республику, о которой у нас заявлялось. Но конкретных шагов по этому направлению я пока не вижу. В первую очередь, с точки зрения усиления такого политического института, как парламент», — сказал Сатпаев.

В свою очередь, политолог Данияр Ашимбаев предположил, что формат реформы будет озвучен президентом в его послании. При этом эксперт назвал направления, о которых шла дискуссия в последнее время. Одно из них — это перераспределение полномочий между уровнями и ветвями государственной власти.

«То есть от президента к парламенту, от президента к правительству, от правительства к акиматам и внутри, скажем так, по тем вопросам, которые еще не обнародованы. Здесь можно много говорить о путях реформирования, но за 25 лет независимости у нас достаточно много реформ было, зачастую повторявших друг друга или отменявших друг друга. То есть какие-то полномочия передавались из президентского блока в правительственный, из парламентского в президентский, что-то передавалось акиматам, что-то обратно. (…) Есть масса моделей, многие из которых уже были опробованы, поэтому здесь, скажем так, очередной этап, он прорывным не будет, поскольку речь идет об очередном уточнении полномочий между органами власти», — отметил политолог.

11 января Нурсултан Назарбаев сделал распоряжение по перераспределению полномочий между ветвями власти. Рабочую группу возглавил руководитель Администрации президента РК. В ее состав вошли представители парламента, правительства, Верховного суда РК, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества.

В декабре 2016 года Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости Казахстана, предложил рассмотреть вопрос перераспределения власти.

«История независимости показывает, что успех строительства нового государства, реформ обеспечен прежде всего сильной президентской властью. Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше развитие, историю, культуру, традиции. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и Конституции», — сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.

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