Волгоградский областной комитет архитектуры возглавит Елена Прохорова
Власти одобрили кандидатуру Елены Прохоровой на пост руководителя комитета архитектуры и строительства Волгоградской области.
Власти одобрили кандидатуру Елены Прохоровой на пост руководителя комитета архитектуры и строительства Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Процедура согласования всех кадровых назначений была инициирована губернатором два года назад. Его позиция остается неизменной: региональное отделение партии активно участвует в формировании кадрового потенциала области. Мы являемся единственным субъектом РФ, в котором согласование для назначения на самые ответственные позиции проходит на уровне Президиума регионального политсовета партии», — добавили в
Отметим, что Елена Прохорова ранее занимала пост руководителя департамента по градостроительству и архитектуре городской администрации. Областной комитет архитектуры и строительства был образован в конце прошлого года в результате оптимизации органов исполнительной власти.