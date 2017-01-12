Волгоградский областной комитет архитектуры возглавит Елена Прохорова

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», кандидатуру Елены Прохоровой предложил губернатор области Андрей Бочаров, он внес ее на рассмотрение партийцев. В четверг, 12 января, Президиум политсовета единогласно одобрил выдвинутую кандидатуру. В ближайшее время глава региона примет окончательное решение о назначении.

«Процедура согласования всех кадровых назначений была инициирована губернатором два года назад. Его позиция остается неизменной: региональное отделение партии активно участвует в формировании кадрового потенциала области. Мы являемся единственным субъектом РФ, в котором согласование для назначения на самые ответственные позиции проходит на уровне Президиума регионального политсовета партии», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что Елена Прохорова ранее занимала пост руководителя департамента по градостроительству и архитектуре городской администрации. Областной комитет архитектуры и строительства был образован в конце прошлого года в результате оптимизации органов исполнительной власти.