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14:38 (мск), источник: Sputnik.by

Условия Лукашенко для Грефа: работайте в Беларуси, как в России

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф обсудили на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

В четверг глава государства провел встречу с Грефом, в ходе которой руководитель Сбербанка отметил, что банк выполнил все свои обязательства по работе в Беларуси.

«Наши банковские дела — те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский (первый вице-премьер Беларуси — Sputnik), до этого мы обсуждали в правительстве — там понимание найдено», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что хорошо осведомлен о позиции Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.

«Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов», — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Греф поблагодарил лично президента, а также правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы.

«Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов», — цитирует слова Грефа БелТА.

Глава Сбербанка также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО «БПС-Сбербанк» входит в Группу Сбербанк), выполнены.

«Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк — крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике», — добавил он.

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