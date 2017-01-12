Павлу Ляху изменены условия домашнего ареста

С соответствующим ходатайством обратилась защита господина Ляха. В итоге господину Ляху было увеличено время ежедневных прогулок с одного часа до двух.

Кроме того, министру разрешено в это время посещать магазины, аптеки, прачечные и парикмахерские. Также суд удовлетворил просьбу защиты разрешить Павлу Ляху общаться с сыном, который не проживает с ним. Им разрешено встречаться два часа два раза в неделю.

Напомним, господин Лях обвиняется следственными органами УФСБ по Пермскому краю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

По данным следствия, господин Лях 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми на сумму около 45 млн руб. При этом их стоимость, по подсчетам сотрудников ФСБ, была завышена на 13,8 млн руб.