Проект развития южноуральского моногорода представят Игорю Шувалову

Проект развития Златоуста был представлен губернатору Борису Дубровскому, который отметил масштабность проекта, его нацеленность на развитие как существующих направлений экономики города, так и новых отраслей.

В проекте одной из ключевых задач является сохранение в городе молодежи — 30% от общей численности населения. При этом заработная плата должна на 10% быть выше, чем в среднем по региону. Для этого власти Златоуста намерены изменить структуру экономики городского округа, избавив его от зависимости от одного-двух крупных предприятий.

В конце декабря проект был представлен в Сколково экспертам Фонда развития моногородов. Благодаря успешной защите, Златоуст сможет войти в федеральные программы финансирования.

Кроме Златоуста, успешно прошли защиту проекты еще трех моногородов Челябинской области — Миасса, Карабаша и Бакала.