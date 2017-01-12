Проект развития южноуральского моногорода представят Игорю Шувалову
Златоуст вошел в число четырех проектов развития моногородов России, которые будут представлены 13 января на Гайдаровском форуме в Москве первому
Златоуст вошел в число четырех проектов развития моногородов России, которые будут представлены 13 января на Гайдаровском форуме в Москве первому
Проект развития Златоуста был представлен губернатору Борису Дубровскому, который отметил масштабность проекта, его нацеленность на развитие как существующих направлений экономики города, так и новых отраслей.
В проекте одной из ключевых задач является сохранение в городе молодежи — 30% от общей численности населения. При этом заработная плата должна на 10% быть выше, чем в среднем по региону. Для этого власти Златоуста намерены изменить структуру экономики городского округа, избавив его от зависимости от
В конце декабря проект был представлен в Сколково экспертам Фонда развития моногородов. Благодаря успешной защите, Златоуст сможет войти в федеральные программы финансирования.
Кроме Златоуста, успешно прошли защиту проекты еще трех моногородов Челябинской области — Миасса, Карабаша и Бакала.