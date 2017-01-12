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14:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Проект развития южноуральского моногорода представят Игорю Шувалову

Златоуст вошел в число четырех проектов развития моногородов России, которые будут представлены 13 января на Гайдаровском форуме в Москве первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Проект развития Златоуста был представлен губернатору Борису Дубровскому, который отметил масштабность проекта, его нацеленность на развитие как существующих направлений экономики города, так и новых отраслей.

В проекте одной из ключевых задач является сохранение в городе молодежи — 30% от общей численности населения. При этом заработная плата должна на 10% быть выше, чем в среднем по региону. Для этого власти Златоуста намерены изменить структуру экономики городского округа, избавив его от зависимости от одного-двух крупных предприятий.

В конце декабря проект был представлен в Сколково экспертам Фонда развития моногородов. Благодаря успешной защите, Златоуст сможет войти в федеральные программы финансирования.

Кроме Златоуста, успешно прошли защиту проекты еще трех моногородов Челябинской области — Миасса, Карабаша и Бакала.

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