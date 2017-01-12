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14:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске уволили директора «Птичьей гавани» Будько

Его заместитель Коваленко вернулся с больничного и был поставлен перед фактом: теперь временно исполнять обязанности директора будет он.

Сегодня стало известно, что 10 января региональное министерство природных ресурсов и экологии отправило в отставку директора бюджетного учреждения «Птичья гавань» Сергея Будько. Причины этого решения пока неизвестны.

Как рассказал Om1.ru заместитель директора Иван Коваленко, который сейчас исполняет обязанности руководителя, подробности станут известны завтра после аппаратного совещания в правительстве.

Иван Коваленко, временно исполняющий обязанности директора природного парка «Птичья гавань»:

 — Я не смогу вам прокомментировать эту ситуацию, потому что я сам не в курсе всех событий. Я на больничном был, вышел, и такая ситуация произошла. Поэтому не могу сказать, почему было принято такое решение. Я видел только распоряжение Минприроды. На данный момент обязанности директора пока исполняю я, но распоряжения министерства ещё не было. Завтра поеду на аппаратное — может быть, что-то станет известно.

Сергея Будько назначили на пост директора «Птичьей гавани» в феврале минувшего года. ДО этого он работал в региональном фонде капремонта. В сентябре 2014 года Будько временно исполнял обязанности директора фонда капремонта. Но постоянным директором его не сделали: губернатор Виктор Назаров дал Сергею Будько отрицательную характеристику.

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