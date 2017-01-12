Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»
Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.
Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.
(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке VIII международного Гайдаровского форума встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.
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Стороны также обсудили дальнейшее развитие особой экономической зоны «Алабуга», одной из самых успешных ОЭЗ на территории России.