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14:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»

Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке VIII международного Гайдаровского форума встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, лидер Татарстана рассказал министру об экономическом развитии республики, исполнении федеральных целевых программ, реализации на территории Татарстана крупных инвестиционных проектов. Кроме того, Рустам Минниханов обозначил план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие особой экономической зоны «Алабуга», одной из самых успешных ОЭЗ на территории России.

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