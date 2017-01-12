Москва не согласна с заявлением Тиллерсона по Крыму, заявил Песков

В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии «более широкого» соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

Песков отметил, что «это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии».

«Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия якобы пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: «Я оставил бы это без реакции».

«Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться», — добавил он.