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14:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Самолет американских ВВС произвел разведку у границ Калининградской области

На перехват разведчика поднимались российские истребители Су-27.

Самолет американских ВВС RC-135W произвел разведку у границ Калининградской области. Попытку борта приблизиться к границам РФ зафиксировали днем в среду, 11 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Сообщается, что стратегический разведывательный самолет с позывным BEMUD14 вылетел с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании и «выполнял оперативное задание».

«Длительное время он вел радиотехническую разведку у границ Калининградской области, осуществляя полет по вытянутому эллипсу на высоте 9,7 тысяч метров», — говорится в сообщении.

По данным западных сайтов, на перехват разведчика с авиабазы в Калининградской области поднимались российские истребители Су-27.

Отмечается, что в последнее время военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты вблизи Калининградской области.

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