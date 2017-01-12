В Свердловском Заксобрании придумали наказание для Армена Карапетяна
Лишенный водительских прав депутат кроме штрафа получит порицание от начальства.
Лишенный водительских прав депутат кроме штрафа получит порицание от начальства.
Депутату Армену Карапетяну, сегодня, 12 января, лишенному водительских прав, грозят и другие наказания, сообщила «Аиф-Урал» спикер Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.
«У Армена Карапетяна, как и у каждого гражданина России, есть право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, — отметила Людмила Валентиновна. — Если вердикт служителей Фемиды останется без изменения, то, как только материалы расследования поступят в Заксобрание, будет собрана мандатная комиссия. Депутату может быть вынесено порицание. Лишить его депутатского мандата комиссия не сможет, на это у нее нет полномочий. Это может сделать только партия, от которой он выбирался в Заксобрание…».
Стоит отметить, что Армен Карапетян — член партии «Справедливая Россия». На данный момент он является членом комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Женат, воспитывает пятерых детей.