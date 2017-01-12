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14:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Свердловском Заксобрании придумали наказание для Армена Карапетяна

Лишенный водительских прав депутат кроме штрафа получит порицание от начальства.

Источник: Reuters

Депутату Армену Карапетяну, сегодня, 12 января, лишенному водительских прав, грозят и другие наказания, сообщила «Аиф-Урал» спикер Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

«У Армена Карапетяна, как и у каждого гражданина России, есть право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, — отметила Людмила Валентиновна. — Если вердикт служителей Фемиды останется без изменения, то, как только материалы расследования поступят в Заксобрание, будет собрана мандатная комиссия. Депутату может быть вынесено порицание. Лишить его депутатского мандата комиссия не сможет, на это у нее нет полномочий. Это может сделать только партия, от которой он выбирался в Заксобрание…».

Стоит отметить, что Армен Карапетян — член партии «Справедливая Россия». На данный момент он является членом комитета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Женат, воспитывает пятерых детей.

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