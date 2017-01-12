Конкурс по выборам главы Дегтярского городского округа возобновлен
Конкурс по выборам главы Дегтярского городского округа возобновлен после паузы, связанной с судебным разбирательством, передает корреспондент Накануне.RU.
Конкурс по выборам главы Дегтярского городского округа возобновлен после паузы, связанной с судебным разбирательством, передает корреспондент Накануне.RU.
Как сообщили в городской думе Дегтярска, второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа был назначен на 10 января.
В настоящее время он еще не завершен.
Отметим, что первое в этом году заседание думы назначено на 26 января. В случае, если к этому времени конкурсная комиссия определится с кандидатурой, не исключено, что окончательное решение может быть принято прямо на этом заседании.
Напомним, на должность главы городского округа Дегтярск претендуют восемь человек, в том числе действующий глава города Игорь Бусахин и его заместитель Сергей Логиновских. Ранее конкурс был приостановлен, поскольку Логиновских обратился в суд: чиновник не был удовлетворен тем, как сформирован состав конкурсной комиссии.