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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Министерству образования края поручили остановить отток интеллигенции из сел

В рамках реализации административной реформы губернатор провел встречу с министром образования и науки Раисой Кассиной.

В ходе встречи Раиса Кассина доложила главе региона об итогах работы министерства в 2016 году, а также о планах развития ведомства.

По словам Раисы Кассиной, министерство в основном выполнило те задачи, которые были перед ним поставлены. По программе дошкольного образования дети, достигшие трехлетнего возраста, обеспечены местами в детских садах. Начали решать проблему с сельскими учителями. Реализуются проекты «Мобильный учитель», «Учительский дом».

Глава региона поставил перед министерством задачу развивать отдаленные территории, уделяя особое внимание поддержке специалистов в муниципалитетах. «Я давно слежу за процессами на селе. Уменьшается количество почтовых отделений, банков, налоговых инспекций, оптимизируются объекты здравоохранения, образования. Это ведет к вымыванию интеллигенции из села. За счет этого теряем образовательный, интеллектуальный потенциал. Есть определенное напряжение в некоторых территориях по наличию мест в детских садах, поэтому программу по строительству дошкольных учреждений мы не сворачиваем, а развиваем. В дальнейшем нам необходимо сделать акцент на отдаленные территории, территории, которые далеки от центров агломерации. Об этом надо серьезно подумать», — отметил губернатор.

По словам Раисы Кассиной, для решения проблемы не только нехватки кадров, но и укрепления интеллигенции на селе соответствующие программы уже начали разрабатывать.

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