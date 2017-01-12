Борис Дубровский посетил новый детсад в Сосновском районе

«Новый детский сад в Полетаево — еще один шаг к повышению качества жизни в сельских поселениях. Уверен, что стандарты жизни здесь должны в целом соответствовать городским, со всеми сохраненными преимуществами сельской местности», — отметил губернатор.

Добавим, что строительство велось с 2015 года. Детсад — 2-этажная модульная конструкция. Здание отвечает всем современным требованиям, и предоставляет детям высокий уровень комфорта. Садик рассчитан на 240 мест, с 27 декабря здесь начали работу уже семь групп, набор еще в пять начнется в ближайшее время.