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15:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский посетил новый детсад в Сосновском районе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил новый детский сад в Сосновском районе.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Новый детский сад в Полетаево — еще один шаг к повышению качества жизни в сельских поселениях. Уверен, что стандарты жизни здесь должны в целом соответствовать городским, со всеми сохраненными преимуществами сельской местности», — отметил губернатор.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Добавим, что строительство велось с 2015 года. Детсад — 2-этажная модульная конструкция. Здание отвечает всем современным требованиям, и предоставляет детям высокий уровень комфорта. Садик рассчитан на 240 мест, с 27 декабря здесь начали работу уже семь групп, набор еще в пять начнется в ближайшее время.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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