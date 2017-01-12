Рустэм Хамитов дал распоряжение уволить главврача Городской клинической больницы № 13

«Мы изучили сюжет, который был по телевидению. Виноват прежде всего главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности, — заявил Рустэм Хамитов. — Я думаю, это будет уроком для других. Это очередной пример равнодушного, бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум — увольнение».
Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент с женщиной, которая ползком добиралась до рентген-кабинета, произошел 10 января в поликлинике № 1 при Городской клинической больнице № 13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже. При этом лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.
Минздрав РБ в ходе мониторинга публикаций в СМИ выявил факт нарушения прав пациента в поликлинике № 1. Руководство министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке разработали меры по обеспечению доступности медпомощи населению.
Прокуратура Калининского района организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан. Будет проверено, как руководство поликлиники исполняет обязанности по обеспечению доступа пациентов к получению медуслуг, а также как производится контроль исправности лифтового оборудования.
В региональном штабе ОНФ заявили, что Минздрав РБ игнорирует призыв активистов решить проблему с доступностью рентген-кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах республики. Проблема уже переросла уровень доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.