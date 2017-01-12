Рустэм Хамитов дал распоряжение уволить главврача Городской клинической больницы № 13

«Мы изучили сюжет, который был по телевидению. Виноват прежде всего главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности, — заявил Рустэм Хамитов. — Я думаю, это будет уроком для других. Это очередной пример равнодушного, бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум — увольнение».

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент с женщиной, которая ползком добиралась до рентген-кабинета, произошел 10 января в поликлинике № 1 при Городской клинической больнице № 13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже. При этом лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.