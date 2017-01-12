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14:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов дал распоряжение уволить главврача Городской клинической больницы № 13

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы № 13 в Уфе. Об этом Глава Башкортостана сказал журналистам телеканала БСТ в Бурзянском районе во время рабочей поездки.

«Мы изучили сюжет, который был по телевидению. Виноват прежде всего главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности, — заявил Рустэм Хамитов. — Я думаю, это будет уроком для других. Это очередной пример равнодушного, бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум — увольнение».

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент с женщиной, которая ползком добиралась до рентген-кабинета, произошел 10 января в поликлинике № 1 при Городской клинической больнице № 13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже. При этом лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.

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Минздрав РБ в ходе мониторинга публикаций в СМИ выявил факт нарушения прав пациента в поликлинике № 1. Руководство министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке разработали меры по обеспечению доступности медпомощи населению.

Прокуратура Калининского района организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан. Будет проверено, как руководство поликлиники исполняет обязанности по обеспечению доступа пациентов к получению медуслуг, а также как производится контроль исправности лифтового оборудования.

В региональном штабе ОНФ заявили, что Минздрав РБ игнорирует призыв активистов решить проблему с доступностью рентген-кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах республики. Проблема уже переросла уровень доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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