Часть пермских министров сможет сохранить свои посты
У губернатора есть чёткое понимание, кто останется в кабмине.
У губернатора есть чёткое понимание, кто останется в кабмине.
Пермские министры сохранят посты, если смогут не только доказать эффективность своей работы, но и предложить более продуктивные и результативные решения задач, поставленные и Президентом РФ, и губернатором Прикамья.
Губернатор рассказал о причинах административной реформы, которая началась в крае в конце прошлого года. Напомним, в последних числах декабря Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства.
«В конце года провёл ряд встреч, в том числе с пулом промышленников, на которых прозвучала критика в адрес органов власти, — рассказал Виктор Басаргин на встрече с журналистами “АиФ-Прикамье”. — С
Виктор Фёдорович признался, «в последнее время я видел, что многие министерства работают по инерции. Надо бы
Виктор Басаргин поделился с коллективом редакции, что у него уже есть видение, какие структурные и кадровые изменения должны произойти в правительстве. Однако окончательные решения не приняты. Сейчас губернатор активно проводит встречи не только с министрами прошлой команды, но и с потенциальными претендентами на высокие посты.