Часть пермских министров сможет сохранить свои посты

Пермские министры сохранят посты, если смогут не только доказать эффективность своей работы, но и предложить более продуктивные и результативные решения задач, поставленные и Президентом РФ, и губернатором Прикамья.

Губернатор рассказал о причинах административной реформы, которая началась в крае в конце прошлого года. Напомним, в последних числах декабря Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства.

«В конце года провёл ряд встреч, в том числе с пулом промышленников, на которых прозвучала критика в адрес органов власти, — рассказал Виктор Басаргин на встрече с журналистами “АиФ-Прикамье”. — С чем-то я согласился. Мы должны сохранять ресурс доверия общества. Если краевой кабмин перестает быть авторитетным органом, который разрабатывает правила, то его нужно трансформировать».

Виктор Фёдорович признался, «в последнее время я видел, что многие министерства работают по инерции. Надо бы где-то форсаж включить, а его, с точки зрения потенциала уже нет. Понятно, что с ресурсами есть проблемы, но я говорю о том, что нужен ещё и драйв. А когда этого потенциала нет, надо понимать, что нужно отойти в сторону. Так что перестановки в любом случае будут».

Виктор Басаргин поделился с коллективом редакции, что у него уже есть видение, какие структурные и кадровые изменения должны произойти в правительстве. Однако окончательные решения не приняты. Сейчас губернатор активно проводит встречи не только с министрами прошлой команды, но и с потенциальными претендентами на высокие посты.