«Вы назначены президентом»: Порошенко повздорил с чиновником в Одессе
Президент Петр Порошенко не дал выступить одному из глав местных администраций во время визита в Одесскую область.
Президент Петр Порошенко не дал выступить одному из глав местных администраций во время визита в Одесскую область.
Инцидент произошел во время представления нового главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
«Опустите руку. Вам плохо? Вы, когда потом будете президентом, я вас приглашу, и вы выступите вместо меня», — заявил глава государства.
Чиновник попытался
«Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента. Прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту
Стоит отметить, что по окончанию заседания Порошенко попросил позвать «главу администрации», который хотел выступить.
Как сообщал «Обозреватель», 12 января Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.