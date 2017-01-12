«Вы назначены президентом»: Порошенко повздорил с чиновником в Одессе

Инцидент произошел во время представления нового главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

«Опустите руку. Вам плохо? Вы, когда потом будете президентом, я вас приглашу, и вы выступите вместо меня», — заявил глава государства.

Чиновник попытался что-то возразить Порошенко из зала, но президент в резкой форме предложил ему сделать это позже.

«Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента. Прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность», — добавил президент.

Стоит отметить, что по окончанию заседания Порошенко попросил позвать «главу администрации», который хотел выступить.

Как сообщал «Обозреватель», 12 января Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.