Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Бывший депутат Госдумы требует вернуть ему 10 млрд рублей
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Собчак впервые показала сына
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
15:26 (мск), источник: Обозреватель

«Вы назначены президентом»: Порошенко повздорил с чиновником в Одессе

Президент Петр Порошенко не дал выступить одному из глав местных администраций во время визита в Одесскую область.

Инцидент произошел во время представления нового главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

«Опустите руку. Вам плохо? Вы, когда потом будете президентом, я вас приглашу, и вы выступите вместо меня», — заявил глава государства.

Чиновник попытался что-то возразить Порошенко из зала, но президент в резкой форме предложил ему сделать это позже.

«Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента. Прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность», — добавил президент.

Стоит отметить, что по окончанию заседания Порошенко попросил позвать «главу администрации», который хотел выступить.

Как сообщал «Обозреватель», 12 января Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским собором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь