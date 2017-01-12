Президент потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино

Председатель сообщил, что расследование по делу продолжается, специалистами проверяются различные версии. Иван Носкевич уточнил, что сотрудники СК и органы внутренних дел ведут усердную работу по установлению подозреваемого.

Известно, что утром 26 сентября на окраине Березино в горящем автомобиле было обнаружено тело мужчины. УСК по Минской области было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК.