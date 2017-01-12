Президент потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино
Виновный в убийстве бизнесмена из Березино не установлен. Об этом стало известно от председателя СК Беларуси Ивана Носкевича по итогам доклада Александру Лукашенко.
Виновный в убийстве бизнесмена из Березино не установлен. Об этом стало известно от председателя СК Беларуси Ивана Носкевича по итогам доклада Александру Лукашенко.
Председатель сообщил, что расследование по делу продолжается, специалистами проверяются различные версии. Иван Носкевич уточнил, что сотрудники СК и органы внутренних дел ведут усердную работу по установлению подозреваемого.
Известно, что утром 26 сентября на окраине Березино в горящем автомобиле было обнаружено тело мужчины. УСК по Минской области было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК.