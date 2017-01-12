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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

Президент потребовал раскрыть жестокое убийство бизнесмена в Березино

Виновный в убийстве бизнесмена из Березино не установлен. Об этом стало известно от председателя СК Беларуси Ивана Носкевича по итогам доклада Александру Лукашенко.

Источник: AP 2016

Председатель сообщил, что расследование по делу продолжается, специалистами проверяются различные версии. Иван Носкевич уточнил, что сотрудники СК и органы внутренних дел ведут усердную работу по установлению подозреваемого.

Известно, что утром 26 сентября на окраине Березино в горящем автомобиле было обнаружено тело мужчины. УСК по Минской области было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК.

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