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15:15 (мск), источник: УНИАН

В сети показали, как мэр Львова отдыхает в Италии

Мэра Львова Андрея Садового заметили на горнолыжном курорте Кронплатц в Италии.

Источник: УНИАН

Фото с отдыха Садового показал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

Он отметил, что автор фотографий пожелал остаться анонимным.

Сам мэр Львова на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию фотографий с его отдыха: «Облегчу жизнь людям, которые играют в папарацци и фотографируют меня из-за углов на отдыхе. Сейчас с семьей в Kronplatz (Италия). Отель Heinz (3*)».

Он рассказал, что стоимость проживания в отеле на 7-х человек с завтраками и ужинами — 410 евро в сутки.

«Среднемесячный доход семьи за 2016, который будет задекларирован, — более 200 тыс. грн. Отпуск взял на 4 дня. Как всегда, использую отпуск и для деловых встреч. О результатах позже», — написал Садовый.

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