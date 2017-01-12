В сети показали, как мэр Львова отдыхает в Италии
Мэра Львова Андрея Садового заметили на горнолыжном курорте Кронплатц в Италии.
Мэра Львова Андрея Садового заметили на горнолыжном курорте Кронплатц в Италии.
Фото с отдыха Садового показал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.
Он отметил, что автор фотографий пожелал остаться анонимным.
Сам мэр Львова на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию фотографий с его отдыха: «Облегчу жизнь людям, которые играют в папарацци и фотографируют меня
Он рассказал, что стоимость проживания в отеле на 7-х человек с завтраками и ужинами — 410 евро в сутки.
«Среднемесячный доход семьи за 2016, который будет задекларирован, — более 200 тыс. грн. Отпуск взял на 4 дня. Как всегда, использую отпуск и для деловых встреч. О результатах позже», — написал Садовый.