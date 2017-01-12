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16:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Озёрск производит впечатления не очень

Облик Озёрска оставил не лучшие впечатления у врио губернатора Антона Алиханова. Об этом он заявил после рабочего визита в муниципалитет в среду, 11 января.

Источник: Калининград.Ru

— Конечно, город, даже центр, производят впечатления не очень. Очень много работ здесь и по ремонту фасадов, но мы будем этим потихоньку заниматься. У нас есть и региональная собственность в Озёрске, которая стоит пустая, никто ей не пользуется. И она, к сожалению, не в самом опрятном состоянии, поэтому будем что-то решать, — говорит Алиханов.

Врио губернатора добавил, что по программе капитального ремонта в Озёрске должны обновить до шести многоквартирных домов в 2017 году. Хорошие впечатления у Антона Алиханова остались от посещения местных предприятий, в том числе фермерского хозяйства компании «Веедерн», которое принадлежит бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Отметим, что глава региона завершил ознакомительные поездки по муниципалитетам. «Не хочу сидеть в кабинете и оттуда зорко смотреть. Мне хочется ездить, непосредственно с проблемами соприкасаться», — заявил Алиханов и добавил, что у него остались «крайне противоречивые впечатления» от районов области.

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