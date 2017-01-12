Против Гонтаревой возбуждено уголовное производство, — СМИ

Основанием для начала расследования послужили материалы рапорта прокурора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко, в конца 2016 года он направил его руководителям Генпрокуратуры, САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В этом рапорте говорится о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315 600 000 000 гривен и о возможной причастности к ним Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина.

Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с целью продажи активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к массовым невыплатам вкладчикам банков.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований 3 января.

В декабре представители бывшего правления «ПриватБанка» отрицали информацию о неэффективное руководство и рассказали о якобы политике НБУ на «уничтожение банка» .

Ранее нардеп Сергей Тарута заявил, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева причастна к отмыванию 30 млрд грн.