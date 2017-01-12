Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Слова Трампа привели к рекордному падению валюты одной из стран
В какие игрушки играют дети в Италии
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Собчак впервые показала сына
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
15:30 (мск), источник: Ipress.ua

Против Гонтаревой возбуждено уголовное производство, — СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.

Источник: Ipress.ua

Основанием для начала расследования послужили материалы рапорта прокурора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко, в конца 2016 года он направил его руководителям Генпрокуратуры, САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В этом рапорте говорится о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315 600 000 000 гривен и о возможной причастности к ним Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина.

Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с целью продажи активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к массовым невыплатам вкладчикам банков.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований 3 января.

В декабре представители бывшего правления «ПриватБанка» отрицали информацию о неэффективное руководство и рассказали о якобы политике НБУ на «уничтожение банка» .

Ранее нардеп Сергей Тарута заявил, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева причастна к отмыванию 30 млрд грн.

Комментарии
1
*******
рука куку моет... всё спустят на тормозах...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военные, которые исчезли в серой зоне Мариуполя, погибли
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским собором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь