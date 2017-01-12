Дубровского не устроили доходы челябинской Рублевки

«Для меня важно, чтобы развитие района синхронизировалось с общеобластными процессами. Глобальная задача — улучшение качества жизни людей. Очень важно продолжать социально-экономическое развитие района по самым разным направлениям», — сказал губернатор во время совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона.

Губернатор высказал недовольство по поводу собственных доходов района, предусмотренных в бюджете на 2017 год. «Необходимо прекратить практику устанавливать перед собой заниженные показатели. Один миллиард рублей собственных доходов — такой должна быть планка. И эта задача выполнима», — заявил Дубровский.

Кроме того, на совещании обсудили другие первоочередные задачи, поставленные перед местными властями — развитие предприятия «Планар», индустриальных парков «Малая Сосновка», малого и среднего предпринимательства.

Губернатор отметил, что чиновники должны войти в диалог с крупными и средними предпринимателями и выяснить что им требуется для развития.

Району необходимо развивать переработку продукции сельского хозяйства, уделить внимание вопросам строительства школ и детских садов, а также начать решение накопленных экологических проблем, связанных с вывозом и хранением ТБО и работой очистных сооружений — добавил в копилку задач района Дубровский.

Ход совещания прокомментировал в своем блоге политолог Александр Мельников: «Есть ощущение, что Дубровскому с прежним районным главой Котовым не удавалось все же настроиться на общее видение, и теперь от сменившего его Ваганова ждут масштабной перезагрузки (реальной, а не декоративной) в работе администрации, прежде всего в плане проводимой экономической политики. Ожидается, что под новые задачи Ваганов (при поддержке области) сформирует и новую управленческую команду».

Напомним, как писал «ФедералПресс» ранее, главой Сосновского района в декабре стал первый заместитель министра сельского хозяйства области Евгений Ваганов. Предыдущий глава Владимир Котов занимал пост с 2006 года и еще до начала конкурсных процедур заявил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.