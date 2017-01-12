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16:57 (мск), источник: ЮГА.ру

Вице-губернатор Кубани: Не должно быть такого понятия как рейдерский захват земель

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка 12 января на пресс-конференции рассказал о ситуации с рейдерскими захватами в регионе.

«Фермеры — реальный сектор экономики, а фермерство это выгодный бизнес с высокой рентабельностью, что и провоцирует передел собственности. Именно высокие доходы позволяют фермерам и собственникам нанимать юристов и начинать судебные тяжбы. Среди фермеров, как и в любой другой области, есть надежные и ответственные бизнесмены и работодатели, а есть те, кто платит зарплаты в конвертах и не приносят доходов в региональный бюджет. Не должно быть такого понятия как рейдерство, у нас будет жесткая позиция к тем, ведет аморальное хозяйствование», — заявил Коробка.

Также Коробку спросили о ситуации в СПК «Колос» в Динском районе — там фермеры жаловались на захват земли и урожая.

«Рабочая группа, в которую вошли представители местных силовых ведомств, знающие ситуацию изнутри, занимается этим вопросом. Пайщики являются собственниками земли, что, согласно Конституции, обеспечивает им право распоряжаться ею по собственному усмотрению. В то же время земля должна быть отдана тем, кто намерен на ней работать. А претензиями по загрязнению воды и почв должны заниматься соответствующие ведомства — Россельхознадзор и Росприроднадзор», — добавил вице-губернатор.

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