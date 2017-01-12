Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Признание режиссера о сцене изнасилования, вызвавшее резонанс
Джоли и Питт примирились ради детей
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Джоли и Питт примирились ради детей
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
16:15 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин и митрополит Сергий открыли детский епархиальный центр в Зубчаниновке

В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский Сергий приняли участие в торжественной церемонии открытия филиала некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр «Дружина» (НФ «ДЕОЦ») при храме во имя св. великомученика Дмитрия Солунского в пос. Зубчаниновка Кировского района Самары.

Источник: РИА "Новости"

Гостями мероприятия стали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры регионального правительства Сергей Филиппов.

Православный приход в Зубчаниновке был открыт в 2015 году и по инициативе епархии при содействии Николая Меркушкина было принято решение о создании здесь детского центра. Сейчас в центре уже работает целый ряд кружков для детей и подростков из близлежащих домов.

«Наши воспитанники могут получать здесь не только духовное образование, но и музыкальное, культурное», — рассказал гостям секретарь епархиального управления Самарской и Сызранской епархии, священник отец Андрей (Зубов).

Действительно, набору кружков могут позавидовать дети из центральных районов города. К примеру, особой популярностью у детворы пользуется мультипликационная студия. «Дети сами придумывают сюжеты, рисуют, монтируют и озвучивают мультфильмы», — рассказал губернатору во время небольшой экскурсии по центру директор НФ «ДЕОЦ», протоиерей Вадим Подолько.

Открытие детского центра стало настоящим событием для небольшого поселка на окраине Самары, в храм приходили местные жители целыми семьями.

«Сегодня здесь собралось много людей, и для этого есть все основания. Буквально из руин мы совместными усилителями с епархией восстановили это здание, и сегодня здесь созданы прекрасные условия», — в своем приветственном слове сказал Николай Меркушкин.

Он добавил, что только в прошлом году из резервного фонда губернатора на эти цели было выделено дополнительные 17 млн рублей.

Работа действительно была проделана огромная, к 2014 году здание бывшего кулинарного училища фактически начало разрушаться. Было принято решение передать его епархии, и за короткий срок удалось его привести в порядок.

«В нашей стране всегда были особые традиции в образовании, а Россия во все времена занимала лидирующие позиции в мире в сфере культуры и нравственного воспитания. Сегодня наша страна, Русская православная церковь остаются одними из главных оплотов сохранения духовности в мире», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона заметил, что подобного рода центры работают над воспитанием молодого поколения с крепкими духовными основами, которые могут выбрать свой правильный жизненный путь.

Особо отметил губернатор и тот факт, что в детском епархиальном центре ведется активная патриотическая работа. «Сегодня это исключительно важно для всей нашей страны», — уверен Николай Меркушкин.

Руководитель области сообщил, что в этой работе Самарская и Сызранская епархия — один из лидеров в стране. «За 12 лет через детские епархиальные центры, а их сейчас в Самарской области 70, прошли более 30 тыс. детей. В настоящее время в центрах обучается порядка 18 тыс. детей и подростков. В основном эти центры созданы в районах, где нет крупных школ, нет мест для занятия досугом у подрастающего поколения», — заметил губернатор.

Николай Меркушкин напомнил всем собравшимся, что одним из майских указов президента Владимира Путина стал указ о необходимости совершенствования внешкольного образования в России. «Все прекрасно понимают, что внешкольная работа позволяет детям приобретать дополнительные навыки», — замечает Николай Меркушкин.

В заключение губернатор сказал слова благодарности митрополиту Сергию за проделанную работу, заверив, что региональные власти всегда будут оказывать таким центрам поддержку.

Отметим, что с 2008 года в целях возмещения затрат в связи с предоставлением образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам ДЕОЦ ежегодно получает субсидии из областного бюджета по линии регионального министерства образования и науки. В прошлом году субсидия составила почти 78 млн рублей.

«Мы все прекрасно понимаем, что делаем общее дело. Воспитывая детей, мы вкладываем в будущее России, сохраняя детей, мы сохраняем государство. Важно понять, что для России вера православная — это больше чем вера, это наше с вами бытие. Церковь — это не идеология, это не система ценностей, это наше национальное самосознание, это наша история и культура. Мы должны это понимать и беречь», — сказал в ответном слове митрополит Сергий и выразил Николаю Меркушкину слова благодарности за содействие при создании этого центра.

После завершения официальной части всех гостей ждал праздничный концерт, организованный силами воспитанников самарских кадетских корпусов и детских епархиальных центров, студентов Самарской духовной семинарии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убийство экс-полицейского в самарском кафе попало на видео
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским собором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь