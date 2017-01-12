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16:58 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде подтвердили законность передачи Исаакиевского собора РПЦ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, несмотря на несогласие с этим некоторых групп граждан, является законной и обоснованной, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Источник: РИА Новости

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. Председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров при этом пояснил, что передача собора РПЦ является исполнением положений федерального закона. Он также обратил внимание на то, что «собор в качестве памятника истории и архитектуры останется открытым для всех вне зависимости от вероисповедания».

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Клишас также указал, что «передача Исаакиевского собора в собственность религиозной организации не препятствует продолжению предоставления гражданам доступа к посещению собора как объекта культурного наследия, восприятие чего, в свою очередь, должно способствовать уменьшению общественного недовольства в отношении принятого компетентными органами власти Санкт-Петербурга решения».

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает абсолютно согласующиеся с положениями законодательства действия властей Санкт-Петербурга, заключил Клишас.

Ранее при разрешении вопроса о передаче Исаакиевского собора в собственность РПЦ летом 2015 года Клишасом была представлена позиция о полном соответствии такой передачи действующему законодательству.

Исаакиевский собор был построен в 1818—1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но тогда получила отказ.

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