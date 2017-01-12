В Совфеде подтвердили законность передачи Исаакиевского собора РПЦ

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. Председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров при этом пояснил, что передача собора РПЦ является исполнением положений федерального закона. Он также обратил внимание на то, что «собор в качестве памятника истории и архитектуры останется открытым для всех вне зависимости от вероисповедания».

В РПЦ рассказали, что будет с Исаакиевским собором после передачи церкви

Клишас также указал, что «передача Исаакиевского собора в собственность религиозной организации не препятствует продолжению предоставления гражданам доступа к посещению собора как объекта культурного наследия, восприятие чего, в свою очередь, должно способствовать уменьшению общественного недовольства в отношении принятого компетентными органами власти Санкт-Петербурга решения».

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает абсолютно согласующиеся с положениями законодательства действия властей Санкт-Петербурга, заключил Клишас.

Ранее при разрешении вопроса о передаче Исаакиевского собора в собственность РПЦ летом 2015 года Клишасом была представлена позиция о полном соответствии такой передачи действующему законодательству.