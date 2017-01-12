Президент Таджикистана назначил мэром Душанбе своего сына — СМИ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил на пост мэра Душанбе своего старшего сына. Об этом со ссылкой на источник в столичной мэрии сообщают РИА Новости.

По данным агентства, 12 января глава государства освободил от должности Махмадсаида Убайдулоева.

«Убайдулоев занимал данный пост более 15 лет. На его место президент назначил своего старшего сына Рустама Эмомали, до этого занимавшего должность руководителя Агентства по борьбе с коррупцией и финансовому контролю», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что заменены заместители мэра столицы Таджикистана и председатели районов города.