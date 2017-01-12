Сенатор: Украина со временем признает, что Крым является частью России

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии «более широкого соглашения, которое уважало бы интересы Украины».
«Нужно набраться терпения, на это уйдет не один год, пока не придет понимание у стран международного сообщества, что Крым — часть России», — сказал Цеков РИА Новости в четверг.
Он отметил, что главное — чтобы изменилась ситуация на Украине.
«Разочарование у граждан в нынешней власти растет, мы должны дождаться, чтобы сменилась власть и сменились настроения на Украине», — считает сенатор.
По его мнению, антироссийская риторика на Украине уже идет на убыль. «Эти изменения приведут к восстановлению дружественных отношений с Украиной в экономическом и политическом плане, может быть, в рамках ЕАЭС», — сказал Цеков.
«Думаю, Украина со временем признает на определенных условиях, что Крым — часть России. Если это не произойдет при нас, то при наших детях», — полагает он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».