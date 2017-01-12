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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Сенатор: Украина со временем признает, что Крым является частью России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Киев со временем признает на определенных условиях, что Крым является частью России, произойдет восстановление экономических и политических связей с Украиной, возможно, в рамках ЕАЭС, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Источник: РИА "Новости"

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии «более широкого соглашения, которое уважало бы интересы Украины».

«Нужно набраться терпения, на это уйдет не один год, пока не придет понимание у стран международного сообщества, что Крым — часть России», — сказал Цеков РИА Новости в четверг.

Он отметил, что главное — чтобы изменилась ситуация на Украине.

«Разочарование у граждан в нынешней власти растет, мы должны дождаться, чтобы сменилась власть и сменились настроения на Украине», — считает сенатор.

По его мнению, антироссийская риторика на Украине уже идет на убыль. «Эти изменения приведут к восстановлению дружественных отношений с Украиной в экономическом и политическом плане, может быть, в рамках ЕАЭС», — сказал Цеков.

«Думаю, Украина со временем признает на определенных условиях, что Крым — часть России. Если это не произойдет при нас, то при наших детях», — полагает он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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