Сенатор: Украина со временем признает, что Крым является частью России

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии «более широкого соглашения, которое уважало бы интересы Украины».

«Нужно набраться терпения, на это уйдет не один год, пока не придет понимание у стран международного сообщества, что Крым — часть России», — сказал Цеков РИА Новости в четверг.

Он отметил, что главное — чтобы изменилась ситуация на Украине.

«Разочарование у граждан в нынешней власти растет, мы должны дождаться, чтобы сменилась власть и сменились настроения на Украине», — считает сенатор.

По его мнению, антироссийская риторика на Украине уже идет на убыль. «Эти изменения приведут к восстановлению дружественных отношений с Украиной в экономическом и политическом плане, может быть, в рамках ЕАЭС», — сказал Цеков.

«Думаю, Украина со временем признает на определенных условиях, что Крым — часть России. Если это не произойдет при нас, то при наших детях», — полагает он.