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17:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина начинает председательствовать в Совбезе ООН

Анна Гопко сообщила, что Украина уже в феврале будет председательствовать в Совбезе ООН.

Источник: Telegraf.com.ua

Украина в феврале 2017 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Об этом рассказала на пресс-конференции председатель парламентского Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

«В феврале 2017 года Украина будет председательствовать в Совбезе ООН. 2017 — это уже будет второй и последний год, когда мы являемся непостоянными членами Совета безопасности ООН, будет происходить визит в Америку и Президента, и надеемся, и спикера Парламента», — сказала Гопко.

По ее словам, во время председательства в Совбезе ООН, в частности, очень важно акцентировать внимание на гибридной войне со стороны России, поскольку эти технологии применяются не только в Украине, на Донбассе, но и в Сирии, в Алеппо, других точках мира.

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