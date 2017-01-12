Порошенко объяснил инцидент с одесским чиновником во время представления нового главы ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам региональной политики с представителями правительства и председателями областных администраций в Одессе.

«Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки…», — отметил он.