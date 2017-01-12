МИД назвал «полным фиаско» внешнюю политику администрации Обамы

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — В Москве негативно оценивают итоги деятельности уходящей администрации США на внешнеполитическом направлении. «Это полное фиаско», — сказала на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В российском ведомстве надеются, что избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться рамок международного права при отстаивании интересов своей страны. «Вопрос только в том: отстаивая свои интересы, мы исходим из прагматики, из норм международного права, мы делаем это цивилизованно — или мы делаем это варварски, как это делалось последние несколько лет в отношении России со стороны западных коллег, когда над международным правом просто издевались», — сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в Москве исходят из того, что Трамп «будет отстаивать интересы своей страны всеми доступными для себя средствами и возможностями». Что говорит Трамп На своей первой пресс-конференции 11 января Трамп признался, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

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Он подчеркнул, что не намерен следовать примеру Хилари Клинтон, которая, находясь на посту госсекретаря, пыталась «перезагрузить» отношения с Россией. «Кнопки “перезагрузки” нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны», — подчеркнул он на пресс-конференции в Нью-Йорке. При этом избранный президент США заверил, что, он — если это будет нужно — сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон. «Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?», — спросил он. Что думает потенциальный госсекретарь США

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