МИД назвал «полным фиаско» внешнюю политику администрации Обамы
В российском ведомстве надеются, что Трамп будет придерживаться международного права при отстаивании интересов своей страны.
В российском ведомстве надеются, что Трамп будет придерживаться международного права при отстаивании интересов своей страны.
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — В Москве негативно оценивают итоги деятельности уходящей администрации США на внешнеполитическом направлении.
«Это полное фиаско», — сказала на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В российском ведомстве надеются, что избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться рамок международного права при отстаивании интересов своей страны.
«Вопрос только в том: отстаивая свои интересы, мы исходим из прагматики, из норм международного права, мы делаем это цивилизованно — или мы делаем это варварски, как это делалось последние несколько лет в отношении России со стороны западных коллег, когда над международным правом просто издевались», — сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в Москве исходят из того, что Трамп «будет отстаивать интересы своей страны всеми доступными для себя средствами и возможностями».
Что говорит Трамп
На своей первой
Он подчеркнул, что не намерен следовать примеру Хилари Клинтон, которая, находясь на посту госсекретаря, пыталась «перезагрузить» отношения с Россией.
«Кнопки “перезагрузки” нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны», — подчеркнул он на
При этом избранный президент США заверил, что, он — если это будет нужно — сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.
«Неужели
Что думает потенциальный госсекретарь США
В свою очередь, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в среду посетовал на то, что Россия добивается усиления своей роли на международной арене, но ее политика не принимает во внимание интересы США.
«Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов», — сказал он на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.
«Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический — ИФ) курс», — добавил он.
Относительно вхождения в состав РФ Крыма, Тиллерсон заявил, что это был акт захвата территории, а США дали «слабый ответ» России на ее действия в Крыму.