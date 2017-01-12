Общественники и власти Калининграда договорились вести диалог в новом формате

Мероприятие прошло на базе Калининградской региональной детско-молодежной общественной организации инвалидов «Мария», которой администрация города выделила помещение. Во встрече приняли участие представители одних из самых крупных и активных общественных объединений города. В том числе КРОО «Ковчег», КРОО «Мир женщины», фонд местного сообщества «Калининград», благотворительный центр «Верю в чудо», КРООИО «Помоги себе сам», КРДМООИ «Мария», а также представитель отдела церковного благотворительного и социального служения РПЦ.

Апполонова подчеркнула важность взаимодействия местных органов власти и благотворителей: «В муниципалитете продолжает развиваться сотрудничество с общественными и социально-ориентированными некоммерческими организациями. Это не только проведение совместных мероприятий, проектов, конкурсов, но и финансовая поддержка общественных организаций в различных сферах. Грантовую поддержку в текущем году получили 24 проекта 17 общественных организаций. 20 общественных организаций ветеранов и инвалидов получают целевые субсидии на уставную деятельность. Более 30 общественным организациям предоставлены помещения для работы», — сообщили KaliningradToday в администрации Калининграда.

В свою очередь сотрудники комитета по социальной политике предложили совместными усилиями собрать информацию для создания интерактивной карты помощи нуждающимся. Предполагается разместить на официальном сайте администрации города такую карту, которая будет содержать информацию о калининградских общественных и благотворительных организациях, о видах оказываемой помощи, а также адресах, по которым следует обращаться.