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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусско-российское соглашение о взыскании алиментов востребовано гражданами — Минюст

Вопрос о взыскании алиментов на территории России является актуальным для взыскателей, находящихся в Беларуси. «Многие граждане нашего государства, в том числе обязанные уплачивать алименты, уезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства», — добавила Ольга Мурашковская.

Источник: РИА "Новости"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов востребовано гражданами двух стран. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Минюста Ольга Мурашковская.

Соглашение вступило в силу в конце 2015 года. «Безусловно, можно достоверно говорить о том, что оно востребовано гражданами наших государств, поскольку на практике довольно часто имеют место случаи миграции должников между странами для проживания или временного пребывания. А предусмотренный ранее порядок, с учетом сложности судебных процедур, существенно затягивал исполнение, порой и вовсе не приводил к положительным результатам», — отметила Ольга Мурашковская.

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Вопрос о взыскании алиментов на территории России является актуальным для взыскателей, находящихся в Беларуси. «Многие граждане нашего государства, в том числе обязанные уплачивать алименты, уезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства», — добавила она.

При практическом применении соглашения каких-то глобальных проблемных вопросов не возникало. «Со временем можно будет дать определенную оценку эффективности его реализации, поскольку в связи с недостаточно длительным периодом применения делать какие-то выводы преждевременно», — считает пресс-секретарь.

Поскольку требования к исполнительному документу белорусского суда не в полной мере соответствуют аналогичным требованиям, установленным для исполнительного документа суда РФ, в российское законодательство были внесены соответствующие изменения. Они необходимы, чтобы исключить случаи отказа взыскателю в возбуждении исполнительного производства. Со вступлением в законную силу федерального закона требования к иностранным исполнительным документам, подлежащим исполнению на территории России в соответствии с международными договорами, устанавливаются законодательством соответствующего иностранного государства, а не российским.

«При этом отсутствие ранее в российском законодательстве данной оговорки вовсе не ограничивало граждан в реализации их прав в рамках соглашения 2015 года», — сказала Ольга Мурашковская.

Взыскателю в целях исполнения решения белорусского суда о получении алиментов с гражданина, который проживает (находится, пребывает) в России, необходимо обратиться с соответствующими документами в территориальные органы принудительного исполнения. Речь идет об управлениях принудительного исполнения главных управлений юстиции облисполкомов (Минского горисполкома).

Представленный взыскателем пакет документов будет направлен в Россию для рассмотрения вопроса о возбуждении исполнительного производства. Розыск лиц на территории РФ проводится в соответствии с договором государств — участников СНГ о межгосударственном розыске. Компетентными органами Беларуси по этому договору являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет, Комитет государственного контроля, Комитет государственной безопасности.

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