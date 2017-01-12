Военнослужащим в зоне АТО увеличат денежное пособие
С апреля военные, подписавшие в 2014 году контракты «до конца особого периода», смогут увольняться со службы.
С апреля военные, подписавшие в 2014 году контракты «до конца особого периода», смогут увольняться со службы.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба Марко Андрусяк, информирует Капитал со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, в Генштабе будет отработан график увольнения
Новый закон, подписанный в начале января президентом, предусматривает, что военнослужащий может или уволиться со службы, или подписать новый контракт с определенными сроками действия.
В свою очередь,
«Процесс формирования контрактной армии за прошлый год сдвинут с места, и он начался. В этом году он будет наращиваться. То есть уже принято соответствующее решение, и под это есть финансирование, увеличить денежное обеспечение военнослужащих, в первую очередь тех, которые находятся в районе АТО, то есть на линии соприкосновения, до 6 тысяч. Это дополнительно, кроме того, что они получают денежное обеспечение. И те, кто просто в зоне АТО, 2400,