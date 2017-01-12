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18:52 (мск), источник: Капитал

Военнослужащим в зоне АТО увеличат денежное пособие

С апреля военные, подписавшие в 2014 году контракты «до конца особого периода», смогут увольняться со службы.

Источник: Капитал

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба Марко Андрусяк, информирует Капитал со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в Генштабе будет отработан график увольнения военных-контрактников с равномерным распределением по месяцам.

Новый закон, подписанный в начале января президентом, предусматривает, что военнослужащий может или уволиться со службы, или подписать новый контракт с определенными сроками действия.

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В свою очередь, экс-заместитель начальника Генерального штаба в 2006—2010 годах, кандидат военных наук Игорь Романенко в эфире радиостанции Голос Столицы высказался о том, будет ли уход из армии массовым.

«Процесс формирования контрактной армии за прошлый год сдвинут с места, и он начался. В этом году он будет наращиваться. То есть уже принято соответствующее решение, и под это есть финансирование, увеличить денежное обеспечение военнослужащих, в первую очередь тех, которые находятся в районе АТО, то есть на линии соприкосновения, до 6 тысяч. Это дополнительно, кроме того, что они получают денежное обеспечение. И те, кто просто в зоне АТО, 2400, по-моему, а раньше они получали 1200. То есть созданы финансовые основы. Кроме того, нужно пересмотреть улучшение социального пакета как такового», — отметил Романенко.

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