Руководство «Дождя» о прекращении ретрансляции: Жаль, что Нацсовет принял такое решение
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала решение о запрете вещания телеканала в Украине.
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала решение о запрете вещания телеканала в Украине.
«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — цитирует Синдееву сайт телеканала «Дождь».
По ее словам, которые цитирует сайт телеканала, согласно условиям договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание канала на всей территории страны осуществляется через
Что касается изображения на карте Крыма, то, по словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.
«Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации, Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — уточнила Синдеева.
«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть “Дождь” через наш сайт, наши программы в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила она.
Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь»