Руководство «Дождя» о прекращении ретрансляции: Жаль, что Нацсовет принял такое решение

По ее словам, которые цитирует сайт телеканала, согласно условиям договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание канала на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовету Украины было сообщено об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству «Дождь» не получал.

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — цитирует Синдееву сайт телеканала «Дождь».

Что касается изображения на карте Крыма, то, по словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

«Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации, Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — уточнила Синдеева.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть “Дождь” через наш сайт, наши программы в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила она.