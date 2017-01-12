Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Путин отправил в отставку главу одной из республик РФ
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18:56 (мск), источник: Ipress.ua

Руководство «Дождя» о прекращении ретрансляции: Жаль, что Нацсовет принял такое решение

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала решение о запрете вещания телеканала в Украине.

Источник: Ipress.ua

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — цитирует Синдееву сайт телеканала «Дождь».

По ее словам, которые цитирует сайт телеканала, согласно условиям договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание канала на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовету Украины было сообщено об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству «Дождь» не получал.

Читайте также
Против Гонтаревой возбуждено уголовное производство, — СМИ

Что касается изображения на карте Крыма, то, по словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

«Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации, Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — уточнила Синдеева.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть “Дождь” через наш сайт, наши программы в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила она.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд все же обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко, а бюро пытается "сохранить лицо", - адвокат
МИД назвал «полным фиаско» внешнюю политику Обамы
Олланд дал наставления своим преемникам по поводу России
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Российские биатлонистки провалились в эстафете на этапе КМ
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Российские биатлонистки установили антирекорд в эстафете на КМ Экспериментальная российская четвёрка установила новый антирекорд женских эстафет, заняв 13-е место. Победила немецкая команда
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь