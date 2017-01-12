Порошенко и Саакашвили заочно обменялись колкостями в адрес друг друга

По его словам, в прошлом году Одесская область была второй в стране по бюджету на строительство дорог — ей запланировали из всех источников финансирования 1 миллиард 20 миллионов гривен на это, но «освоено чуть больше 900 миллионов», а «300 миллионов» — 30% средств, выделенных государством — Одесская область не использовала, «только разговорами занимались».

Президент отметил, что на дорожное строительство в Украине в 2016 году было предусмотрено 12 миллиардов гривен, а в 2017 году предусмотрено 30 миллиардов.

В частности, Порошенко упрекнул Саакашвили за проблемы со строительством дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг, пишет Украинская правда.

При этом по стоимости километра Одесса входит в четверку областей, где строительство дорог самое дорогое, сказал глава государства со ссылкой на данные международной неправительственной организации.

Он также напомнил, что с Одессы начался эксперимент, когда средства от перевыполнения бюджета на таможне направляются на строительство дорог, который позже распространили на Львовскую и Ивано-Франковскую области.

При этом Порошенко возмутился, что таможня Одесской области — в отличие от Львовской и Ивано-Франковской — не показывала перевыполнения, а был лишь пиар:

«Из 10 месяцев — до октября 2016 года, пока было предыдущее руководство — только по 1 месяцу, августу, было перевыполнение и 22 миллиона поступило на строительство дорог. По остальным месяцам, по информации Министерства финансов и Фискальной службы, было недовыполнение. А только в декабре перевыполнение стало на 400 миллионов!.. Что хотите мне рассказывайте, но это документ», — заявил он.

В свою очередь, Саакашвили на своей странице в Facebook обвинил Порошенко в «циничной лжи» и процитировал Авраама Льнкольна: Можно обманывать часть людей все время, можно обманывать какое-то время всех, но невозможно всех обмануть всегда.

Он также добавил, что ему не дали высказать свою позицию в эфире одного из каналов, а представителя его команды «грубо заткнули».

Кроме этого, Саакашвили назвал своего приемника на должность главы Одесской ОГА «очередным барыгой».

Как сообщал УНИАН, Порошенко 12 января представил Максима Степанова в должности председателя Одесской ОГА.