Порошенко и Саакашвили заочно обменялись колкостями в адрес друг друга
Президент Петр Порошенко раскритиковал предыдущего руководителя Одесской области Михаила Саакашвили, представляя его преемника Максима Степанова.
Президент Петр Порошенко раскритиковал предыдущего руководителя Одесской области Михаила Саакашвили, представляя его преемника Максима Степанова.
В частности, Порошенко упрекнул Саакашвили за проблемы со строительством дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг, пишет Украинская правда.
Президент отметил, что на дорожное строительство в Украине в 2016 году было предусмотрено 12 миллиардов гривен, а в 2017 году предусмотрено 30 миллиардов.
По его словам, в прошлом году Одесская область была второй в стране по бюджету на строительство дорог — ей запланировали из всех источников финансирования 1 миллиард 20 миллионов гривен на это, но «освоено чуть больше 900 миллионов», а «300 миллионов» — 30% средств, выделенных государством — Одесская область не использовала, «только разговорами занимались».
При этом по стоимости километра Одесса входит в четверку областей, где строительство дорог самое дорогое, сказал глава государства со ссылкой на данные международной неправительственной организации.
Он также напомнил, что с Одессы начался эксперимент, когда средства от перевыполнения бюджета на таможне направляются на строительство дорог, который позже распространили на Львовскую и
При этом Порошенко возмутился, что таможня Одесской области — в отличие от Львовской и
«Из 10 месяцев — до октября 2016 года, пока было предыдущее руководство — только по 1 месяцу, августу, было перевыполнение и 22 миллиона поступило на строительство дорог. По остальным месяцам, по информации Министерства финансов и Фискальной службы, было недовыполнение. А только в декабре перевыполнение стало на 400 миллионов!.. Что хотите мне рассказывайте, но это документ», — заявил он.
В свою очередь, Саакашвили на своей странице в Facebook обвинил Порошенко в «циничной лжи» и процитировал Авраама Льнкольна: Можно обманывать часть людей все время, можно обманывать
Он также добавил, что ему не дали высказать свою позицию в эфире одного из каналов, а представителя его команды «грубо заткнули».
Кроме этого, Саакашвили назвал своего приемника на должность главы Одесской ОГА «очередным барыгой».
Как сообщал УНИАН, Порошенко 12 января представил Максима Степанова в должности председателя Одесской ОГА.