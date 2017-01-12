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18:34 (мск), источник: РБК

Олланд дал наставления своим преемникам по поводу России

Президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления в Елисейском дворце дал наставления своим преемникам по поводу ведения дипломатии с Россией.

Источник: AP 2016

Выступая перед дипломатическим корпусом, французский президент предупредил, что с Россией нужна не «разговорная», а «активная дипломатия».

Недостаточно постоянно повторять, что “нужно вести диалог с Россией”. Мы не перестаем этого делать. Но проблемы не исчезают, если мы о них говорим.
Франсуа Олландпрезидент Франции

«Это было бы очень просто. Не существует разговорной дипломатии. Существует активная дипломатия. Все остальное — иллюзия», — приводит слова Олланда Le Figaro.

Олланд добавил, что «диалог необходим». «Но нужно быть бескомпромиссными в наших интересах и принципах», — подчеркнул он.

По словам французского президента, Россия является «партнером для Франции, поскольку между нашими народами — давняя дружба и общие интересы».

У меня было много случаев, когда я встречался с Путиным для обсуждения кризисов. Я никогда не считал, что можно обойтись без России, чтобы найти ответы для решения этих кризисов.
Франсуа Олландпрезидент Франции

Он привел в пример соглашение с Ираном и конфликт на Украине.

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Президент Франции также выразил сожаление, что минские соглашения по украинскому кризису «задерживаются с исполнением». Он вновь заявил, что санкции против России «не будут сняты до тех пор, пока обязательства не будут выполнены».

Весной этого года во Франции пройдут президентские выборы. Олланд отказался от участия в них. Уже известно, что за пост президента поборются кандидат от «Республиканцев», бывший премьер-министр Франсуа Фийон и лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен.

Как отмечает Le Figaro, Олланда неоднократно критиковали его политические оппоненты за слишком, по их мнению, непримиримую позицию в отношении Москвы. Фийон выступает за пересмотр отношений с Россией, у Ле Пен такие же настроения, напоминает издание.

Комментарии
4
Tavovic
Мистрали слил жабак бесхребетый по пиндосской указке , теперь философствует и советики дает .
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Петрова Оксана
месье никто , в миру испуганный попугай .
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Борис Конашёв
Вот хоть бы раз месье Оланд выразил сожаление, что не удалось ему выполнить обещания мирной передачи власти на Майдане, гарантами которой подписались три европейских лидера.
Стыдливо молчат европейские лидеры.
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