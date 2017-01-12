Олланд дал наставления своим преемникам по поводу России
Президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления в Елисейском дворце дал наставления своим преемникам по поводу ведения дипломатии с Россией.
Президент Франции Франсуа Олланд в ходе выступления в Елисейском дворце дал наставления своим преемникам по поводу ведения дипломатии с Россией.
Выступая перед дипломатическим корпусом, французский президент предупредил, что с Россией нужна не «разговорная», а «активная дипломатия».
Недостаточно постоянно повторять, что “нужно вести диалог с Россией”. Мы не перестаем этого делать. Но проблемы не исчезают, если мы о них говорим.
«Это было бы очень просто. Не существует разговорной дипломатии. Существует активная дипломатия. Все остальное — иллюзия», — приводит слова Олланда Le Figaro.
Олланд добавил, что «диалог необходим». «Но нужно быть бескомпромиссными в наших интересах и принципах», — подчеркнул он.
По словам французского президента, Россия является «партнером для Франции, поскольку между нашими народами — давняя дружба и общие интересы».
У меня было много случаев, когда я встречался с Путиным для обсуждения кризисов. Я никогда не считал, что можно обойтись без России, чтобы найти ответы для решения этих кризисов.
Он привел в пример соглашение с Ираном и конфликт на Украине.
Президент Франции также выразил сожаление, что минские соглашения по украинскому кризису «задерживаются с исполнением». Он вновь заявил, что санкции против России «не будут сняты до тех пор, пока обязательства не будут выполнены».
Весной этого года во Франции пройдут президентские выборы. Олланд отказался от участия в них. Уже известно, что за пост президента поборются кандидат от «Республиканцев», бывший
Как отмечает Le Figaro, Олланда неоднократно критиковали его политические оппоненты за слишком, по их мнению, непримиримую позицию в отношении Москвы. Фийон выступает за пересмотр отношений с Россией, у Ле Пен такие же настроения, напоминает издание.
Стыдливо молчат европейские лидеры.