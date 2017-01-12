Олланд дал наставления своим преемникам по поводу России

Выступая перед дипломатическим корпусом, французский президент предупредил, что с Россией нужна не «разговорная», а «активная дипломатия».

Недостаточно постоянно повторять, что “нужно вести диалог с Россией”. Мы не перестаем этого делать. Но проблемы не исчезают, если мы о них говорим.

«Это было бы очень просто. Не существует разговорной дипломатии. Существует активная дипломатия. Все остальное — иллюзия», — приводит слова Олланда Le Figaro.

Олланд добавил, что «диалог необходим». «Но нужно быть бескомпромиссными в наших интересах и принципах», — подчеркнул он.

По словам французского президента, Россия является «партнером для Франции, поскольку между нашими народами — давняя дружба и общие интересы».