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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Кремль назвал запрет «Дождя» на Украине продолжением деструктивной линии Киева

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал решение Киева решение Украины запретить вещание телеканала «Дождь» на своей территории.

Источник: AP 2016
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«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», — приводятся его слова на сайте телеканала.

О запрете вещания «Дождя» на Украине стало известно в четверг. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также показа российской рекламы.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

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