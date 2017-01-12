Кремль назвал запрет «Дождя» на Украине продолжением деструктивной линии Киева

«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», — приводятся его слова на сайте телеканала.

О запрете вещания «Дождя» на Украине стало известно в четверг. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также показа российской рекламы.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.