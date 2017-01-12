В Молдове начинаются новые протесты

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Молдове учителя, не довольные положением дел в стране и уровнем зарплат, объявили о том, что выйдут на протесты с 17 по 20 января, требуя повышения заработной платы.

«Совет Федерации профсоюзов образования и науки Молдовы принял сегодня решение провести в период 17—20 января акции протеста. Среди основных требований — повышение заработной платы на 50%», — заявили в организации.