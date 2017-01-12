В Молдове начинаются новые протесты
Члены Федерации профсоюзов Молдовы проведут протестные акции в период
Члены Федерации профсоюзов Молдовы проведут протестные акции в период
КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Молдове учителя, не довольные положением дел в стране и уровнем зарплат, объявили о том, что выйдут на протесты с 17 по 20 января, требуя повышения заработной платы.
«Совет Федерации профсоюзов образования и науки Молдовы принял сегодня решение провести в период
Также профсоюзы настаивают на увеличении стипендий на 20% и единовременного пособия молодым специалистам, а также выплат пенсионерам в образовательной сфере.
«Премьер-министр Павел Филип заявил, что найдены решения по большей части вопросов, однако профсоюзы это не убедило, отметив, что это не в полной мере удовлетворяет их требования», — отметили в организации.
Согласно данным Национального бюро статистики республики, средний размер заработной платы в секторе образования составляет 3 тысячи 977,3 леев.