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22:04 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове начинаются новые протесты

Члены Федерации профсоюзов Молдовы проведут протестные акции в период 17—20 января: чего добиваются педагоги?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Молдове учителя, не довольные положением дел в стране и уровнем зарплат, объявили о том, что выйдут на протесты с 17 по 20 января, требуя повышения заработной платы.

«Совет Федерации профсоюзов образования и науки Молдовы принял сегодня решение провести в период 17—20 января акции протеста. Среди основных требований — повышение заработной платы на 50%», — заявили в организации.

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Также профсоюзы настаивают на увеличении стипендий на 20% и единовременного пособия молодым специалистам, а также выплат пенсионерам в образовательной сфере.

«Премьер-министр Павел Филип заявил, что найдены решения по большей части вопросов, однако профсоюзы это не убедило, отметив, что это не в полной мере удовлетворяет их требования», — отметили в организации.

Согласно данным Национального бюро статистики республики, средний размер заработной платы в секторе образования составляет 3 тысячи 977,3 леев.

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