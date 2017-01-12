Посол США в Кишиневе не будет отозван

Послу США в Кишиневе Джеймсу Петтиту не придется покинуть свой пост после того, как избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ об отзыве всех послов, назначенных Обамой.

Решение избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отзыве послов, назначенных Бараком Обамой, касается только политических назначенцев, а не профессиональных дипломатов, объяснили источники из дипломатической среды, добавив, что речь идет о послах в Москве, Лондоне, Берлине, Тель-Авиве, Токио, Париже и других крупных столицах.

В соответствии с американской системой, послами назначаются либо профессиональные дипломаты, либо политические назначенцы из окружения президента США или из партии, членом которой был президент.

Джеймс Петтит является карьерным дипломатом в течение более 30 лет. Он был назначен послом в Республике Молдова в 2015 году. Раньше американский чиновник занимал важные должности в американских консульствах в Киеве, Москве и Вене.