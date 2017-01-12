Ле Пен посетила резиденцию Трампа в Нью-Йорке
Лидер крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в
Лидер крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в
Об этом сообщает Reuters.
Внутри здания она встретилась с тремя неизвестными людьми и не стала отвечать на вопросы о целях своего визита.
Как отмечает агентство, один из продюсеров телеканал CNN в своем Twitter заявил, что политик не будет встречаться ни с самим Трампом, ни с членами его переходной команды.
9 ноября 2016-го, еще до объявления официальных результатов голосования, Ле Пен поздравила республиканца с победой на выборах.
«Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и весь свободный американский народ!» — написала она.
Ранее политик положительно отзывалась о его взглядах.