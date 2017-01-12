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20:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Ле Пен посетила резиденцию Трампа в Нью-Йорке

Лидер крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Источник: AP 2016

Об этом сообщает Reuters.

Внутри здания она встретилась с тремя неизвестными людьми и не стала отвечать на вопросы о целях своего визита.

Как отмечает агентство, один из продюсеров телеканал CNN в своем Twitter заявил, что политик не будет встречаться ни с самим Трампом, ни с членами его переходной команды.

9 ноября 2016-го, еще до объявления официальных результатов голосования, Ле Пен поздравила республиканца с победой на выборах.

«Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и весь свободный американский народ!» — написала она.

Ранее политик положительно отзывалась о его взглядах.
Комментарии
5
Yarik
Хочется верить,что в 2017 году Ле Пен и Трамп принесут миру-мир)
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Виктор Ершов
Германия получила от славян мощную прививку, а вот Норвегия, которая на сохранении держит Брейвика и целую армию ему подобных имеет большие перспективы отличиться.
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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ КРАСОТА НЕЗЕМНАЯ
нравится мне она.
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