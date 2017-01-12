Ле Пен посетила резиденцию Трампа в Нью-Йорке

Внутри здания она встретилась с тремя неизвестными людьми и не стала отвечать на вопросы о целях своего визита.

Как отмечает агентство, один из продюсеров телеканал CNN в своем Twitter заявил, что политик не будет встречаться ни с самим Трампом, ни с членами его переходной команды.

9 ноября 2016-го, еще до объявления официальных результатов голосования, Ле Пен поздравила республиканца с победой на выборах.