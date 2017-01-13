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08:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «У бурзянского кластера очень хорошее будущее»

УФА. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район провёл совещание по комплексному развитию территории муниципалитета, которое состоялось в информационно-сервисном центре заповедника «Шульган-Таш».

На совещании обсуждались перспективные планы заповедника, дальнейшее формирование бурзянского туристического кластера и создание соответствующей инфраструктуры, подготовка к конгрессу Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», взаимодействие с ЮНЕСКО, координация работы профильных министерств и ведомств.

Рустэм Хамитов отметил необходимость совместной работы всех органов власти — федеральных, республиканских и муниципальных — для чёткого определения перспектив развития территории.

— Мы должны работать вместе. Должен быть единый план развития. А то реально может так получится, что Минприроды России по своему плану начнёт действовать, мы — по своему. Нам сейчас надо верно сформировать фундамент. Потому что это достояние республики, — подчеркнул Глава республики. — Развитие территории без нас — без местной, республиканской власти — невозможно, это очевидно. Давайте определим для себя эту тему как совместное управление этой территорией, подпишем, например, трёхстороннее соглашение между Российской Федерацией, республикой и муниципалитетом.

Говоря о взаимодействии с ЮНЕСКО, участники совещания подчеркнули, что Шульган-Таш является одним из приоритетных кандидатов на получение статуса геопарка. Кроме того, продолжается работа по обеспечению требований, необходимых для включения наскальной живописи пещеры Шульган-Таш в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На совещании также обсуждалась подготовка заповедника к проведению конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и необходимые меры по сохранению популяции бурзянской бортевой пчелы.

Учитывая широкий спектр вопросов, связанных с заповедником и Бурзянским районом в целом, Рустэм Хамитов предложил подготовить единый документ, охватывающий все направления развития этой территории.

— Нужно скомпоновать некий проект именно по Бурзянскому району, по этой площадке, потому что она глобальная. У нас таких точек роста больше нет. Может быть, ещё одна-две, но это у нас самая масштабная, перспективная точка развития, — сказал Глава Башкортостана. — Через «Шульган-Таш» мы можем нарастить поток туристов, в том числе международный, если здесь всё будет нормально, добротно. Мы должны всё это описать. Тогда всё войдёт в систему, и у вас сложится картинка — и в голове, и в административном, и в финансовом, и в управленческом плане.

Подводя итоги совещания, руководитель региона подчеркнул, что «Шульган-Таш» является уникальным объектом на территории республики.

— Он должен как магнит притягивать не только науку, исследователей, но и туристов из разных уголков страны и из-за рубежа в том числе. Для этого нам здесь надо кое-что ещё доработать. Речь идёт, прежде всего, о создании инфраструктуры. То есть нужны места стоянок автомобилей, небольшие отельчики, — отметил Рустэм Хамитов. — Кроме того, мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру. Вокруг него, думаю, появятся и туристические объекты, и медовая деревня, и этнодеревня, и место для проведения культурных событий. Будет концертная площадка, трибуны для зрителей на 500−800 человек. Просматриваются и другие проекты — большие горнолыжные комплексы, пешеходные маршруты, сплав по реке. Поэтому здесь мы предполагаем двигаться вперёд комплексно, работать современно, по-другому. Будем системно заниматься, строить, развивать. Одним словом, и у бурзянского кластера, и у республики очень хорошее будущее.

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