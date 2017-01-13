Рустэм Хамитов посетил заповедник «Шульган-Таш»
УФА. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район посетил Республиканский
УФА. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район посетил Республиканский
Рустэм Хамитов ознакомился с экспозициями музея археологии, посвящёнными древней фауне, исследователям Каповой пещеры, найденным в ней наскальным рисункам эпохи палеолита, а также эпосу «Урал-батыр».
В ходе осмотра директор
Это связано в том числе с возрастающим потоком туристов. Только в 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. А с появлением музея и соответствующей инфраструктуры их число может возрасти до 100−150 тысяч человек.
Общая площадь комплекса составит 3,5 тысячи кв. м. Он будет включать в себя копию пещеры, факсимиле наскальных рисунков в натуральную величину, экспозицию, посвященную истории этого уникального археологического объекта с древности до наших дней,
Директор
С ходом проведения этих работ Рустэм Хамитов ознакомился лично во время посещения Каповой пещеры. Руководитель заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев сообщил, что самые старые вандальные надписи на стенах появились еще в начале XIX века. За два года совместно с приглашёнными из Европы реставраторами очищено 120 кв. м поверхности, осталось ещё около 30 кв. м. Параллельно с этим ведётся подготовка собственных специалистов по данному направлению, чей опыт планируется использовать при очистке от граффити других пещер республики.
Глава республики подчеркнул, что будущий музейный комплекс должен отвечать всем современным требованиям, а при его строительстве должны использоваться только экологичные, инновационные технологии.
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По словам директора подрядной компании Альфреда Файзуллина, при его строительстве было использовано более 20 современных решений — энергосберегающие материалы, энергоэффективные инженерные системы, светодиодное освещение, «теплый плинтус» и др. «Зелёный дом» отличается комплексным применением солнечных коллекторов (энергия солнца), геотермального теплового насоса (тепло земли) и системы рекуперации воздуха. Это позволит зданию использовать в 10−12 раз меньше электроэнергии.
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