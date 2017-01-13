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00:40 (мск), источник: Kapital.kz

Нурсултан Назарбаев совершит визит в ОАЭ

Президент Казахстана 15 и 16 января совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Kapital.kz

В рамках визита планируется ряд переговоров с государственными деятелями и представителями деловых кругов ОАЭ.

«В частности, состоится встреча Нурсултана Назарбаева с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заид Аль Нахаяном. Кроме того, планируется участие главы государства в работе Х Всемирного саммита “Энергия будущего”», — говорится в сообщении.

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