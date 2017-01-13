Нурсултан Назарбаев совершит визит в ОАЭ
Президент Казахстана 15 и 16 января совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
Президент Казахстана 15 и 16 января совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
В рамках визита планируется ряд переговоров с государственными деятелями и представителями деловых кругов ОАЭ.
«В частности, состоится встреча Нурсултана Назарбаева с наследным принцем эмирата