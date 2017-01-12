Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о разработке стратегии по противодействию России

Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала.
Джеймс Мэттискандидат на пост главы Пентагона
При этом он ушел от ответа на вопрос о расширении санкций США против России.
Мэттис так же не стал отвечать на вопрос, могут ли возможные новые кибератаки со стороны России на США иметь военные последствия.
«Решение о войнах не принимается автоматом», — сказал он на слушаниях в сенате. Как подчеркнул Мэттис, он намерен более подробно изучить этот вопрос. Кроме того, возможный новый шеф Пентагона высказался за то, чтобы разработать принципы противодействия потенциальным угрозам в киберсфере.
В то же время, Мэттис заявлял, что США должны пытаться наладить сотрудничество с Россией, но противодействовать ей в тех областях, где Москва действует вопреки американским интересам.
Джеймс Бешеный пес Мэттис
Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря 2016 года подтвердил ранее прозвучавшую в американских СМИ информацию о том, что назначит генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны.
Мэттис начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Принимал участие в боевых действиях в рамках операции «Буря в пустыне» в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) «Несокрушимая свобода», которую США начали после терактов в США в 2001 году.
Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником широко известной битвы за Фаллуджу в 2004 году.
Прозвище Бешеный пес генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам.
На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.