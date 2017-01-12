Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о разработке стратегии по противодействию России

Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала.

При этом он ушел от ответа на вопрос о расширении санкций США против России.

Мэттис так же не стал отвечать на вопрос, могут ли возможные новые кибератаки со стороны России на США иметь военные последствия.

«Решение о войнах не принимается автоматом», — сказал он на слушаниях в сенате. Как подчеркнул Мэттис, он намерен более подробно изучить этот вопрос. Кроме того, возможный новый шеф Пентагона высказался за то, чтобы разработать принципы противодействия потенциальным угрозам в киберсфере.

В то же время, Мэттис заявлял, что США должны пытаться наладить сотрудничество с Россией, но противодействовать ей в тех областях, где Москва действует вопреки американским интересам.

Джеймс Бешеный пес Мэттис