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21:13 (мск), источник: Интерфакс

Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о разработке стратегии по противодействию России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Кандидат на пост главы министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он вместе со своими подчиненными планирует выработать проект стратегии для противостояния России на мировой арене.

Источник: Reuters
Я хотел бы узнать поближе мою команду в сфере безопасности, выработать проект стратегии для противодействия России из-за того, что она уже сделала.
Джеймс Мэттискандидат на пост главы Пентагона

При этом он ушел от ответа на вопрос о расширении санкций США против России.

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Мэттис так же не стал отвечать на вопрос, могут ли возможные новые кибератаки со стороны России на США иметь военные последствия.

«Решение о войнах не принимается автоматом», — сказал он на слушаниях в сенате. Как подчеркнул Мэттис, он намерен более подробно изучить этот вопрос. Кроме того, возможный новый шеф Пентагона высказался за то, чтобы разработать принципы противодействия потенциальным угрозам в киберсфере.

В то же время, Мэттис заявлял, что США должны пытаться наладить сотрудничество с Россией, но противодействовать ей в тех областях, где Москва действует вопреки американским интересам.

Джеймс Бешеный пес Мэттис

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Избранный президент США Дональд Трамп 2 декабря 2016 года подтвердил ранее прозвучавшую в американских СМИ информацию о том, что назначит генерала в отставке Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны.

Мэттис начал свою карьеру в начале 1970-х годов. Принимал участие в боевых действиях в рамках операции «Буря в пустыне» в 1991 году, а также участвовал в операции в Афганистане против талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) «Несокрушимая свобода», которую США начали после терактов в США в 2001 году.

Затем Мэттис принял участие во вторжении в Ирак в 2003 году и был участником широко известной битвы за Фаллуджу в 2004 году.

Прозвище Бешеный пес генерал получил за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам.

На его счету множество неоднозначных и жестких высказываний.

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