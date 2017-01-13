Николай Меркушкин: «Наша задача — поднять уровень подготовки в школах»

Семинар прошел в новом детском епархиальном центре в поселке Зубчаниновка, открытие которого состоялось сегодня, и был посвящен патриотическому воспитанию молодежи. Но затем он перерос заявленную тему, и в ходе двухчасовой работы Николай Меркушкин и педагоги Кировского района обсудили самые актуальные проблемы образования региона в целом.



«Наша задача — поднять уровень подготовки в школах, мы должны сдать все, чтобы построить Центр для одаренных детей, наукоград «Гагарин-центр», — подчеркнул в начале встречи губернатор.

Он также добавил, что Самарская область обладает огромным промышленным потенциалом. В качестве примера он привел ПАО «АвтоВАЗ», нефтяной и аэрокосмический кластеры губернии.

«Экономике региона есть на что опереться, но со временем классических направлений промышленности для создания конкурентоспособности будет уже не хватать, — предупредил глава региона. — В этой связи необходимо развивать новые направления деятельности, а для этого нужны грамотные и подготовленные специалисты».

Николай Меркушкин уверен — от того, каким будет современный самарский школьник, зависит будущее всего региона. «Нам необходимо во всех школах внедрять самые современные мировые стандарты. Конкурировать приходится уже не с соседями, а со всем миром. Выдержать эту конкуренцию мы сможем только в том случае, если школьник будет грамотным», — уверен глава региона.

Губернатор добавил, что в самарской системе среднего образования нужно уделять больше внимания работе с одаренными детьми и сделать упор на математику и физику. Кроме того, глава региона считает, что урокам труда нужно вернуть то место, которое они занимали в советской школе. Не менее важна, по мнению главы региона, и государственная поддержка учителей, внедряющих инновационные разработки.

Николай Меркушкин считает, что подрастающее поколение нужно вовлекать не только в учебу, но и во все процессы, происходящие в обществе. «Необходимо привлекать их к благоустройству. У школьников должно появиться желание пойти и убрать пришкольную территорию. При этом важно, чтобы это была их личная инициатива», — заметил глава региона. По мнению губернатора, в этом молодым людям должны помочь педагоги.

В завершение встречи глава региона напомнил педагогам о том, что в их руках — будущее страны. «Жизнь впереди сложная, и наша конкурентоспособность будет зависеть от того, какого ученика мы выпускаем. Мы должны это понимать», — резюмировал глава региона.