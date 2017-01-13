Губернатор рассмотрит возможность поддержки завершения строительства Софийского собора

Фундамент храма в честь Святой Софии был заложен в 2005 году. Планировалось, что монументальное здание будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад, когда по настоянию Самарской епархии к строительству подключилось ООО «Самараметроспецстрой».

Об истории строительства Софийского собора и особенностях его архитектуры главе региона рассказали секретарь Самарской епархии отец Андрей и генеральный директор подрядной организации Юрий Софронов.

Николаю Меркушкину пояснили, что высота храма составит 65 м, а здание украсят четыре винтовые лестницы, по которым можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу.

«Смотровая площадка будет находиться на уровне 46 м, и любой желающий сможет посмотреть на город с этой высоты», — уточнил отец Андрей и заверил, что Софийский храм после окончания строительства станет красивым и логичным завершением набережной у Ладьи.

Губернатор осмотрел представительский зал, предназначенный для проведения епархиальных мероприятий и обучения ребят из кадетского образовательного центра, и будущий зал для богослужений. В каждом помещении глава региона интересовался, какие материалы используются для отделки. Юрий Софронов заверил, что для внешней и внутренней отделки используются современные материалы.

После знакомства с храмом подрядчики поделились с губернатором своими проблемами, главная из которых — финансовая. Они назвали суммы, необходимые для завершения работ по внешней отделке храма. «Мы можем увеличить темпы строительства, но это зависит от возможностей. Тем не менее к осени 2018 года мы готовы сделать чистовую отделку», — сказал Юрий Софронов.

В завершение беседы губернатор заявил, что темпы работ по достройке объекта необходимо увеличить. Николаю Меркушкину в ближайшее время представят все необходимые документы по строительству, а также эскизы храма в честь Святой Софии Премудрости Божией.

Что касается поддержки работ по завершению строительства Софийского собора, то, по словам главы региона, этот вопрос будет рассмотрен после внимательного изучения представленных документов.