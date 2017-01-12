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12 января, источник: 112.ua

Российские пограничники не пропустили 81 украинца, — Слободян

Россия неофициально ужесточает режим пресечения границ.

Источник: 112.ua

Российские пограничники в пункте пропуска «Троебортное» на границе с Сумской областью не пропустили 81 гражданина Украины, при этом официальный отказ выдали лишь шести украинцам. Об этом сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на Facebook.

«Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В течение дня в пункте пропуска “Троебортное” РФ (напротив пункта пропуска “Бачевск”), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. По словам последних, основанием стало якобы отсутствие надлежащего денежного обеспечения», — заявил Слободян.

По его словам, Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.

Как сообщалось, пограничники выявили в Черновицкой обл. водителя с поддельными документами на автомобиль.

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Новости 112. Выпуск от 22:00, 12.01.2017
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