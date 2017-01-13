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03:15 (мск), источник: РИА Новости

Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама устроил сюрприз вице-президенту Джо Байдену, вручив ему Президентскую медаль свободы — одну из двух высших гражданских наград США.

Источник: AP 2016

Награждение произошло во время церемонии проводов Байдена в Белом доме.

Обама произнес речь, в которой перемежал похвалу Байдену с шутками.

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Барак Обама

Он также поблагодарил Байдена за то, что тот «разрешил ему поговорить с папой Римским Франциском» во время визита понтифика в Вашингтон. Среди достоинств Байдена Обама отметил также, что тот подружился с поп-певицей Леди Гага. Обама рассказал, как Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, чтобы напугать работников Белого дома, и однажды переоделся официантом на собственной званой вечеринке, чтобы удивить гостей.

«Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели», — заявил Обама, в то время как Байден утирал слезы. По его словам, Байден — «выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин».

Байден в своей речи вновь продемонстрировал свою склонность к неоднозначным шуткам. Говоря о своей супруге Джилл, Байден заметил: «Все знают, что я ее люблю больше, чем она меня, и на то есть серьезные основания». Вице-президент также сказал, что не ожидал такой награды от своего начальника, и в шутку пригрозил уволить шефа своего аппарата, который вместе с Байденом уйдет в отставку через неделю.

Байден подчеркнул, что вице-президент по конституции не имеет собственной власти. По его мнению, так и должно быть. Байден поблагодарил Обаму за то, что тот поручал ему различные ответственные участки работы.

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