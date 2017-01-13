Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама устроил сюрприз
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама устроил сюрприз
Награждение произошло во время церемонии проводов Байдена в Белом доме.
Обама произнес речь, в которой перемежал похвалу Байдену с шутками.
Это последний шанс для интернета поговорить о нашей крепкой мужской дружбе
Он также поблагодарил Байдена за то, что тот «разрешил ему поговорить с папой Римским Франциском» во время визита понтифика в Вашингтон. Среди достоинств Байдена Обама отметил также, что тот подружился с
«Это самый лучший
Байден в своей речи вновь продемонстрировал свою склонность к неоднозначным шуткам. Говоря о своей супруге Джилл, Байден заметил: «Все знают, что я ее люблю больше, чем она меня, и на то есть серьезные основания».
Байден подчеркнул, что