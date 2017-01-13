Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США

Он также поблагодарил Байдена за то, что тот «разрешил ему поговорить с папой Римским Франциском» во время визита понтифика в Вашингтон. Среди достоинств Байдена Обама отметил также, что тот подружился с поп-певицей Леди Гага. Обама рассказал, как Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, чтобы напугать работников Белого дома, и однажды переоделся официантом на собственной званой вечеринке, чтобы удивить гостей.

«Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели», — заявил Обама, в то время как Байден утирал слезы. По его словам, Байден — «выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин».