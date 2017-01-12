Венгерскую журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года

Видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, разошлась по социальным сетям и вызвала сильную волну осуждения со стороны общественности.

Ласло была уволена с работы, а в сентябре прошлого года, прокуратура предъявила ей обвинение в хулиганстве. По данным прокуратуры, Ласло ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках — по колену.

Как сообщает агентство, судья в городе Сегед, где рассматривалось дело, постановил, что действия подсудимой нарушали общественный порядок, спровоцировав «негодование и возмущение». Он отверг заявление адвокатов, утверждавших, что журналистка защищала себя.

Беженец из Сирии, которого ударила осужденная, позднее получил работу в одной из футбольных школ Испании.