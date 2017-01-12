Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
00:51 (мск), источник: РИА Новости

Венгерскую журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Венгерская журналистка, ударившая сирийского беженца с ребенком на руках на границе с Сербией осенью 2015 года, приговорена к трем годам лишения свободы условно, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: РИА Новости

Видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, разошлась по социальным сетям и вызвала сильную волну осуждения со стороны общественности.

Фоторепортаж
Мигранты продолжают штурмовать Европу

Ласло была уволена с работы, а в сентябре прошлого года, прокуратура предъявила ей обвинение в хулиганстве. По данным прокуратуры, Ласло ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках — по колену.

Как сообщает агентство, судья в городе Сегед, где рассматривалось дело, постановил, что действия подсудимой нарушали общественный порядок, спровоцировав «негодование и возмущение». Он отверг заявление адвокатов, утверждавших, что журналистка защищала себя.

Беженец из Сирии, которого ударила осужденная, позднее получил работу в одной из футбольных школ Испании.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Странно ...писали ж , что тот беженец оказался активным членом ИГИЛ ( запрещённая в России организация ) и даже фото его выставляли . Кто ж врёт ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Разворот» над Атлантикой, или Как подменили Бориса Джонсона
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Главу ФБР допросят в связи с президентскими выборами
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Сбербанк передаст работу 3 тысяч сотрудников роботам-юристам
Марин Ле Пен посетила резиденцию Трампа в Нью-Йорке
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь